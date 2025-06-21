Шакил О′Нил: «После «Лейкерс» отказал «Никс», потому что люблю водить машину. А в Нью-Йорке это невозможно»
Легенда НБА поведал, почему не стал игроком «никербокеров».
«Признаюсь. После ухода из «Лейкерс» «Никс» были в числе вариантов. Но я отказал им, потому что люблю водить машину. А в Нью-Йорке это невозможно. Совсем. У меня два огромных грузовика, которые там просто разорвут на части. И припарковать их негде», – сказал О′Нил.
После «Лейкерс» центровой перешел в «Майами», где завоевал свой 4-й чемпионский титул в 2006 году.
Так кто все же будет чемпионом НБА?677 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Шакила О′Нила
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