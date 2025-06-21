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Трэйси Макгрэйди: «У меня просто не было возможности выиграть чемпионат»

Бывший игрок НБА порассуждал, является ли титул чемпиона главным мерилом.

«В лигу приходит слишком много талантливых игроков, достойных чемпионства. Я имею в виду, что если взять такого игрока и поставить в команду, которая уже готова бороться за титул… Например, замените меня на Кобе в «Лейкерс» с Шаком. Неужели вы думаете, что я не смог бы привести «Лос-Анджелес» к чемпионству? У меня просто не было такой возможности. Я уверен, что если бы мне дали этот шанс, я бы точно проявил себя в плей-офф и поднял команду до нужного уровня. Но этого просто не случилось. Так стоит ли меня принижать из-за отсутствия чемпионского перстня? Я просто не оказывался в такой позиции», – сказал Макгрэйди.

Лучшим результатом Трэйси Макгрэйди в плей-офф стал финал НБА 2013 года в составе «Сан-Антонио» на излете карьеры.

В качестве основного игрока в «Орландо» и «Хьюстоне» он ни разу не преодолел первый раунд.

Так кто все же будет чемпионом НБА?625 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: First Take
logoТрэйси Макгрэйди
logoЛейкерс
logoСан-Антонио
logoКобе Брайант
logoШакил О′Нил
logoНБА
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