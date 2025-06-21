ESPN предложил вариант, как «Лейкерс» могут заполучить себе стартового центрового

Аналитик Бобби Маркс расписал вариант возможной сделки.

Маркс предложил трехсторонний обмен. Отдельно отмечается, что сделка имеет смысл, если центровой из университета Дьюка Хаман Малуач будет доступен для выбора под 8-м номером.

«Бруклин» получает: 11-й пик («Портленд»), незащищенный пик 1-го раунда 2031 года («Лейкерс»).

«Лейкерс» получают: 8-й пик («Бруклин»), 36-й пик («Бруклин»).

«Портленд» получает: Далтон Кнехт («Лейкерс »), защищенный в топ-4 пик первого раунда 2027 года («Нью-Йорк»).

«Лейкерс» получают центрового ценой прошлогоднего драфт-пика 1-го раунда (Кнехта) и незащищенного пика 2031 года. Это почти тот же пакет, который «Лос-Анджелес» предлагал «Шарлотт» за Марка Уильямса в феврале, только без права на обмен пиками в 2031 году.

«Нетс» откатываются на три позиции назад, но получают незащищенный пик 2031 года. У «Бруклина» остается еще три пика в этом драфте (19-й, 26-й, 27-й) и 12 будущих выборов в первом раунде в следующие 7 лет, включая 4 незащищенных.

«Портленд » повторяет схему прошлого года, когда они обменяли 14-й пик на Дени Авдию и будущий выбор в первом раунде. Теперь они получают Кнехта и пик «Нью-Йорка».