«Финикс» не хочет обменивать Кевина Дюрэнта в «Хьюстона», если Джабари Смит не будет включен в сделку
«Санз» настаивают на включении Джабари Смита в сделку по Кевину Дюрэнту.
«Финикс» вряд ли согласится на обмен звездного форварда в «Рокетс», если Джабари Смит будет включен в сделку, сообщает журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.
Ранее сообщалось, что «Финикс» отказался брать защитника Джейлена Грина в сделке по Дюрэнту. «Рокетс» не могут найти третью сторону, которая готова была бы выделить существенные активы за получение Грина, чтобы поспособствовать обмену.
«Финикс» не будет торопиться с обменом Дюрэнта, если команду не будут устраивать предложения.
Так кто все же будет чемпионом НБА?843 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Burns & Gambo Show
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