«Финикс» не хочет обменивать Кевина Дюрэнта в «Хьюстона», если Джабари Смит не будет включен в сделку

«Санз» настаивают на включении Джабари Смита в сделку по Кевину Дюрэнту.

«Финикс» вряд ли согласится на обмен звездного форварда в «Рокетс», если Джабари Смит будет включен в сделку, сообщает журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.

Ранее сообщалось, что «Финикс» отказался брать защитника Джейлена Грина в сделке по Дюрэнту. «Рокетс» не могут найти третью сторону, которая готова была бы выделить существенные активы за получение Грина, чтобы поспособствовать обмену.

«Финикс» не будет торопиться с обменом Дюрэнта, если команду не будут устраивать предложения.