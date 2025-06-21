«Финикс» уверен, что сможет обменять Кевина Дюрэнта до драфта

«Санз» верят, что обмен Кевина Дюрэнта произойдет до драфта.

Ранее на этой неделе сообщалось, что переговоры об обмене Дюрэнта продвигаются не так быстро, как надеялась команда.

По слухам, в сделке будет задействован 9-й пик «Торонто », 19-й пик «Миннесоты» или 20-й пик «Майами ». «Санз» хотят включить в сделку центрового, однако «Рэпторс» отказываются обменять Якоба Пелтля. «Хит» также не хочет включать Келела Уэйра.

Первый раунд драфта пройдет в среду, 25 июня.