Кендрик Перкинс: «Никс» шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта»
Кендрик Перкинс раскритиковал «Никс» за то, что они не проявили интереса Дюранту.
«Они просто шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта.
Я подумал: «Что? Кто вы такие? И что вы все сделали как франшиза за последние 52 года? Вы не выигрывали чемпионат 52 года». Кто вы все такие, чтобы говорить, что вам неинтересен один из величайших скореров в истории баскетбола?
Этот засранец все еще набирает в среднем около 27 очков. Он атакует с процентом 50-40-90, и вы не заинтересованы?» – воскликнул эксперт ESPN.
Так кто все же будет чемпионом НБА?843 голоса
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Gil’s Arena в соцсети X
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