  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кендрик Перкинс: «Никс» шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта»
0

Кендрик Перкинс: «Никс» шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта»

Кендрик Перкинс раскритиковал «Никс» за то, что они не проявили интереса Дюранту.

«Они просто шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта.

Я подумал: «Что? Кто вы такие? И что вы все сделали как франшиза за последние 52 года? Вы не выигрывали чемпионат 52 года». Кто вы все такие, чтобы говорить, что вам неинтересен один из величайших скореров в истории баскетбола?

Этот засранец все еще набирает в среднем около 27 очков. Он атакует с процентом 50-40-90, и вы не заинтересованы?» – воскликнул эксперт ESPN.

Так кто все же будет чемпионом НБА?843 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Gil’s Arena в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
logoФиникс
logoНью-Йорк
logoНБА
logoКендрик Перкинс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» не хочет обменивать Кевина Дюрэнта в «Хьюстона», если Джабари Смит не будет включен в сделку
248 минут назад
«Финикс» уверен, что сможет обменять Кевина Дюрэнта до драфта
сегодня, 13:40
«Майами» подтвердил, что не собирается отдавать Келела Уэйра в сделке по Кевину Дюрэнту
6сегодня, 05:36
Репортер из Торонто Майкл Грэйндж: «Якоб Пелтль ни в коем случае не станет частью сделки по Кевину Дюрэнту»
3вчера, 20:27
Главные новости
«Финикс» не хочет обменивать Кевина Дюрэнта в «Хьюстона», если Джабари Смит не будет включен в сделку
248 минут назад
В Сербии начали расследование по делу о договорных матчах
сегодня, 13:59
«Финикс» уверен, что сможет обменять Кевина Дюрэнта до драфта
сегодня, 13:40
Руди Гобер пропустит Евробаскет-2025
2сегодня, 13:23
Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Италией, Греция сыграет с Турцией и другие матчи
1сегодня, 13:16
ESPN предложил вариант, как «Лейкерс» могут заполучить себе стартового центрового
15сегодня, 12:14
Кэм Томас: «Точно хочу остаться в «Бруклине»
2сегодня, 11:46
Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Хочу добыть для «Мемфиса» титул»
1сегодня, 11:23
Дрэймонд Грин: «Если «Тандер» не победят сейчас, они могут никогда не выиграть чемпионат»
37сегодня, 07:40
Шакил О′Нил: «После «Лейкерс» отказал «Никс», потому что люблю водить машину. А в Нью-Йорке это невозможно»
3сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «На 99,9% игры с Ираном не состоятся. Мы заняты тем, чтобы найти соперников»
122 минуты назад
Таи Одиасе близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив»
29 минут назад
Елизавета Астахова проведет следующий сезон в женской NCAA
1сегодня, 14:10
Джабари Паркер близок к подписанию контракта с «Партизаном»
1сегодня, 13:29
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 3-й игре серии
сегодня, 12:55
Женская НБА. «Миннесота» примет «Лос-Анджелес», «Финикс» встретится с «Чикаго»
сегодня, 12:55
Пол Пирс: «В этом финале я не вижу той жесткости, дерзости. Девчонки сейчас играют жестче, чем мужчины»
4сегодня, 12:50
«Дубай» расстался с Леоном Радошевичем
1сегодня, 11:03
Малькольм Брогдон может присоединиться к «Далласу»
4сегодня, 10:51
Гилберт Аренас: «Проблема в том, что считается только перстень того, кто ведет команду. Титулы в роли вторых опций никто не уважает»
14сегодня, 09:55