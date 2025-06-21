Кендрик Перкинс: «Никс» шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта»

Кендрик Перкинс раскритиковал «Никс» за то, что они не проявили интереса Дюранту.

«Они просто шокировали меня, когда сказали, что не заинтересованы в приобретении Кевина Дюрэнта .

Я подумал: «Что? Кто вы такие? И что вы все сделали как франшиза за последние 52 года? Вы не выигрывали чемпионат 52 года». Кто вы все такие, чтобы говорить, что вам неинтересен один из величайших скореров в истории баскетбола?

Этот засранец все еще набирает в среднем около 27 очков. Он атакует с процентом 50-40-90, и вы не заинтересованы?» – воскликнул эксперт ESPN.