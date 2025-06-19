Егор Демин побывает на просмотре в «Майами»
Егор Демин проведет пробную тренировку с «Майами».
Российский разыгрывающий сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Майами и завтра будет участвовать в пробной тренировке с «Хит».
Ожидается, что Демин будет выбран в первой половине первого раунда драфта НБА, который состоится 25 июня. «Майами» владеет 20-м пиком.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Егора Демина
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