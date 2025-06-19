Егор Демин побывает на просмотре в «Майами»

Егор Демин проведет пробную тренировку с «Майами».

Российский разыгрывающий сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Майами и завтра будет участвовать в пробной тренировке с «Хит».

Ожидается, что Демин будет выбран в первой половине первого раунда драфта НБА , который состоится 25 июня. «Майами » владеет 20-м пиком.