ACB. 1/4 финала. «Уникаха» разгромила «Барселону», «Реал» победил «Басконию» во 2-х матчах серий

Сегодня, 6 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.

«Уникаха» (4) разгромила «Барселону» (5) и продлила серию. «Реал » (1) прошел «Басконию» (8). АСВ Плей-офф 1/4 финала (до 2 побед) Вторые матчи Счет в серии равный – 1-1. «Реал » выиграл серию – 2-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.