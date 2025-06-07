ACB. 1/4 финала. «Уникаха» разгромила «Барселону», «Реал» победил «Басконию» во 2-х матчах серий
Сегодня, 6 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.
«Уникаха» (4) разгромила «Барселону» (5) и продлила серию. «Реал» (1) прошел «Басконию» (8).
АСВ
Плей-офф
1/4 финала (до 2 побед)
Вторые матчи
Счет в серии равный – 1-1.
«Реал» выиграл серию – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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