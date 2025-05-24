ACB. «Баскония» примет «Бильбао», «Сарагоса» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи
Сегодня, 24 мая, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Бильбао» встретится с «Басконией», «Ховентуд» примет «Сарагосу» и другие встречи.
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Положение команд: Реал – 28-4, Тенерифе – 25-7, Валенсия – 23-9, Уникаха – 22-10, Барселона – 19-13, Ховентуд – 18-14, Гран-Канария – 18-14, Баскония – 17-15, Манреса – 16-16, Мурсия – 15-17, Бреоган – 13-19, Сарагоса – 13-19, Андорра – 12-19, Бильбао – 11-21, Форса Льейда – 11-21, Жирона – 10-21, Гранада – 9-23, Баскет Корунья – 7-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?6810 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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