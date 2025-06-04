ACB. 1/4 финала. «Реал» обыграл «Басконию», «Барселона» победила «Уникаху» в овертайме

Сегодня, 3 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.

«Уникаха » (4) уступила «Барселоне» (5) в овертайме, «Реал » (1) одержал победу над «Басконией» (8). АСВ Плей-офф 1/4 финала (до 2 побед) Первые матчи «Реал» ведет в серии – 1-0. «Барселона» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.