ACB. 1/4 финала. «Реал» обыграл «Басконию», «Барселона» победила «Уникаху» в овертайме
Сегодня, 3 июня, в рамках чемпионата Испании прошли два четвертьфинальных матча.
«Уникаха» (4) уступила «Барселоне» (5) в овертайме, «Реал» (1) одержал победу над «Басконией» (8).
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Плей-офф
1/4 финала (до 2 побед)
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«Реал» ведет в серии – 1-0.
«Барселона» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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