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«Анадолу Эфес» проявляет интерес к Исааку Бонгу, «Партизан» добивается продления контракта

«Анадолу Эфес» пытается заполучить Исаака Бонгу.

По данным Mozzart Sport, «Анадолу Эфес» входит в число клубов, проявляющих интерес к немецкому форварду «Партизана». Если Бонга (25 лет, 203 см) достигнет соглашения с «Эфесом», сербский клуб получит право на выкуп.

«Партизан» стремится сохранить Бонгу и уже начал переговоры о продлении контракта через его агента.

В сезоне Евролиги-2024/25 Бонга принял участие в 30 матчах за «Партизан», набирая в среднем 7,7 очка и 4,5 подбора.

Так кто все же будет чемпионом НБА?910 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
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возможные переходы
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