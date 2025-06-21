«Анадолу Эфес» проявляет интерес к Исааку Бонгу, «Партизан» добивается продления контракта
«Анадолу Эфес» пытается заполучить Исаака Бонгу.
По данным Mozzart Sport, «Анадолу Эфес» входит в число клубов, проявляющих интерес к немецкому форварду «Партизана». Если Бонга (25 лет, 203 см) достигнет соглашения с «Эфесом», сербский клуб получит право на выкуп.
«Партизан» стремится сохранить Бонгу и уже начал переговоры о продлении контракта через его агента.
В сезоне Евролиги-2024/25 Бонга принял участие в 30 матчах за «Партизан», набирая в среднем 7,7 очка и 4,5 подбора.
Так кто все же будет чемпионом НБА?910 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Mozzart Sport
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