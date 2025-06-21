«Анадолу Эфес» проявляет интерес к Исааку Бонгу, «Партизан» добивается продления контракта

«Анадолу Эфес» пытается заполучить Исаака Бонгу.

По данным Mozzart Sport, «Анадолу Эфес » входит в число клубов, проявляющих интерес к немецкому форварду «Партизана ». Если Бонга (25 лет, 203 см) достигнет соглашения с «Эфесом», сербский клуб получит право на выкуп.

«Партизан» стремится сохранить Бонгу и уже начал переговоры о продлении контракта через его агента.

В сезоне Евролиги-2024/25 Бонга принял участие в 30 матчах за «Партизан», набирая в среднем 7,7 очка и 4,5 подбора.