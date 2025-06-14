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Игор Кокошков станет новым главным тренером «Анадолу Эфеса»

Игор Кокошков вернется в Европу в качестве главного тренера «Анадолу Эфеса».

«Анадолу Эфес» намерен сменить главного тренера после поражения от «Бешикташа» в серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Турции (2-3). Согласно нескольким источникам, новым главным тренером команды станет Игор Кокошков.

53-летний сербский специалист сменит Луку Банки,  у которого уже есть предложение от «Милана» присоединиться к тренерскому штабу Этторе Мессины.

Кокошков завершил сезон в качестве ассистента главного тренера «Атланты». Специалист также тренировал национальные сборные Грузии, Сербии и Словении, выиграв Евробаскет 2017 года со Словенией.

Кокошков ранее уже работал в Турции в качестве главного тренера «Фенербахче» в сезоне-2020/21.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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