Джордан Нвора подпишет контракт с «Црвеной Звездой»

Джордан Нвора собирается перейти в «Црвену Звезду».

Сербский клуб договорился с форвардом «Анадолу Эфеса» о контракте на следующий сезон, сообщает Meridian Sport.

Бывший игрок НБА Джордан Нвора (26 лет, 206 см) сыграл в Евролиге за «Эфес» 37 матчей, набирая в среднем 7,6 очка и 3,3 подбора. Его показатели в турецкой лиге – 15,4 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи.