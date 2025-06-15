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Джордан Нвора подпишет контракт с «Црвеной Звездой»

Джордан Нвора собирается перейти в «Црвену Звезду».

Сербский клуб договорился с форвардом «Анадолу Эфеса» о контракте на следующий сезон, сообщает Meridian Sport.

Бывший игрок НБА Джордан Нвора (26 лет, 206 см) сыграл в Евролиге за «Эфес» 37 матчей, набирая в среднем 7,6 очка и 3,3 подбора. Его показатели в турецкой лиге – 15,4 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
logoДжордан Нвора
logoАдриатическая лига
logoЦрвена Звезда
logoАнадолу Эфес
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
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