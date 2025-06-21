«Виртус» заинтересован в приобретении Дариуса Томпсона
«Виртус» хочет заполучить Дариуса Томпсона.
Как стало известно Basketball Sphere, итальянский клуб крайне заинтересован в приобретении атакующего защитника «Анадолу Эфеса».
По информации издания, Томпсон является главной целью тренера Душко Ивановича, и «Виртус» сделает все возможное, чтобы заполучить его в свой состав.
По слухам Томпсон покинет «Эфес» этим летом. В прошедшем сезоне Евролиги Томпсон сыграл 39 матчей, набирая в среднем 9,5 очка, 4,5 передачи и 2,0 подбора.
Так кто все же будет чемпионом НБА?878 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
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