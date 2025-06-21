«Виртус» заинтересован в приобретении Дариуса Томпсона

«Виртус» хочет заполучить Дариуса Томпсона.

Как стало известно Basketball Sphere, итальянский клуб крайне заинтересован в приобретении атакующего защитника «Анадолу Эфеса ».

По информации издания, Томпсон является главной целью тренера Душко Ивановича, и «Виртус » сделает все возможное, чтобы заполучить его в свой состав.

По слухам Томпсон покинет «Эфес» этим летом. В прошедшем сезоне Евролиги Томпсон сыграл 39 матчей, набирая в среднем 9,5 очка, 4,5 передачи и 2,0 подбора.