Дерек Уиллис, вероятно, перейдет из «Анадолу Эфеса» в «Париж»

Американский форвард может сменить команду.

По данным источников BasketNews, Дерек Уиллис (29 лет, 206 см) может перейти в «Париж » после двух сезонов в «Анадолу Эфесе ».

В прошлом сезоне Евролиги Уиллис в среднем набирал 3,1 очка и 2,4 подбора за 11 минут на паркете.

В чемпионате Турции его статистика составила 7,3 очка, 4,2 подбора и 1 передачу.