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Дерек Уиллис, вероятно, перейдет из «Анадолу Эфеса» в «Париж»

Американский форвард может сменить команду.

По данным источников BasketNews, Дерек Уиллис (29 лет, 206 см) может перейти в «Париж» после двух сезонов в «Анадолу Эфесе».

В прошлом сезоне Евролиги Уиллис в среднем набирал 3,1 очка и 2,4 подбора за 11 минут на паркете.

В чемпионате Турции его статистика составила 7,3 очка, 4,2 подбора и 1 передачу.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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Дерек Уиллис
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возможные переходы
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