Дерек Уиллис, вероятно, перейдет из «Анадолу Эфеса» в «Париж»
Американский форвард может сменить команду.
По данным источников BasketNews, Дерек Уиллис (29 лет, 206 см) может перейти в «Париж» после двух сезонов в «Анадолу Эфесе».
В прошлом сезоне Евролиги Уиллис в среднем набирал 3,1 очка и 2,4 подбора за 11 минут на паркете.
В чемпионате Турции его статистика составила 7,3 очка, 4,2 подбора и 1 передачу.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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