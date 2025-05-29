Энджел Риз представила свои первые именные кроссовки от Reebok

Reebok выпустит именные кроссовки Энджел Риз.

Звезда женской НБА Энджел Риз («Чикаго ») представила свои первые именные кроссовки Reebok Engine A PE с ее новым фирменным логотипом.

«Я рада дать поклонникам возможность заглянуть в будущее нашего партнерства, ведь мы все еще только начинаем», – сказала баскетболистка.