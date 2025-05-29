Энджел Риз представила свои первые именные кроссовки от Reebok
Reebok выпустит именные кроссовки Энджел Риз.
Звезда женской НБА Энджел Риз («Чикаго») представила свои первые именные кроссовки Reebok Engine A PE с ее новым фирменным логотипом.
«Я рада дать поклонникам возможность заглянуть в будущее нашего партнерства, ведь мы все еще только начинаем», – сказала баскетболистка.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Ривз
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Nice Kicks в соцсети X
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