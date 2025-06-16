Энджел Риз начала стычку после того, как ее дернули за волосы при борьбе за подбор

Форварду «Чикаго» не понравилось поведение соперницы.

В середине третьей четверти защитница «Коннектикута» Бриа Хартли схватила Риз за волосы при борьбе за подбор. Прозвучал свисток, форвард «Чикаго» развернулась к сопернице и оттолкнула вставшего между ними форварда «Сан» Оливию Нельсон-Ододу.

Центровая «Коннектикута» Тина Чарльз также ввязалась в перепалку, обменявшись словами с Риз.

По итогам эпизода Энджел Риз и Тина Чарльз получили технические фолы.

«Чикаго » выиграл матч (78:66), а Риз оформила первый в карьере трипл-дабл: 11 очков (2 из 7 с игры, 7 из 7 с линии), 13 подборов, 11 передач, а также 3 перехвата и 2 блок-шота.