Брэди включил Джордана, Фелпса, Брайанта и Вудса в свой список лучших спортсменов

Легенда НФЛ Том Брэди назвал свой список лучших спортсменов.

«Майкл Джордан – кумир моего детства, он был невероятен. Конечно, я обожал и по-прежнему обожаю Коби Брайанта . Тайгера (Вудса) – за его спортивный дух. Мне нравится, чего добился Рори Макилрой . То, что делает Сехей Отани , – невероятно. Барри Бондс , который учился в той же школе, что и я. В юности я был его огромным фанатом. Люблю Майкла Фелпса , Майкла Джонсона .

Эйжа Уилсон из «Лас-Вегас Эйсес» – потрясающая. Кейтлин Кларк и Энджел Риз – начавшееся между ними противостояние. Это действительно захватывающе», – сказал семикратный победитель Супербоула Том Брэди в интервью Bleacher Report.