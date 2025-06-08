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Брэди включил Джордана, Фелпса, Брайанта и Вудса в свой список лучших спортсменов

Легенда НФЛ Том Брэди назвал свой список лучших спортсменов.

«Майкл Джордан – кумир моего детства, он был невероятен. Конечно, я обожал и по-прежнему обожаю Коби БрайантаТайгера (Вудса) – за его спортивный дух. Мне нравится, чего добился Рори Макилрой. То, что делает Сехей Отани, – невероятно. Барри Бондс, который учился в той же школе, что и я. В юности я был его огромным фанатом. Люблю Майкла Фелпса, Майкла Джонсона

Эйжа Уилсон из «Лас-Вегас Эйсес» – потрясающая. Кейтлин Кларк и Энджел Риз – начавшееся между ними противостояние. Это действительно захватывающе», – сказал семикратный победитель Супербоула Том Брэди в интервью Bleacher Report.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Yahoo Sports
logoТом Брэди
Коби Брайант
logoРори Макилрой
logoТайгер Вудс
logoМайкл Джордан
Сехей Отани
logoЭнджел Риз
logoКейтлин Кларк
logoЭйжа Уилсон
logoМайкл Джонсон
logoМайкл Фелпс
Барри Бондс
logoНФЛ
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