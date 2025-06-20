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Кларк – 1-я, Бекерс – 6-я, Риз – 13-я в промежуточных итогах голосования на Матч звезд женской НБА

Женская НБА представила первые итоги голосования на Матч звезд.

Лидером является Кейтлин Кларк из «Индианы». Баскетболистка сделала популярной свою команду, еще три игрока попали в Топ-10.

1-й номер драфта-2025 Пейдж Бекерс находится на 6-й строчке в свой дебютный сезон. Энджел Риз оказалась на 13-й позиции.

  1. Кейтлин Кларк («Индиана») 515 993 голоса;

  2. Нафиса Коллиер («Миннесота») 484 758;

  3. Алия Бостон («Индиана») 446 961;

  4. Эйжа Уилсон («Лас-Вегас») 394 600;

  5. Брианна Стюарт («Нью-Йорк») 367 819;

  6. Пейдж Бекерс («Даллас») 312 920;

  7. Келси Митчелл («Индиана») 277 664;

  8. Сабрина Ионеску («Нью-Йорк») 234 684;

  9. Лекси Халл («Индиана»), 217 438;

  10. Кики Ириафен («Вашингтон») 213 500;

  11. Келси Плам («Лос-Анджелес») 204 845;

  12. Сату Сабалли («Финикс») 175,611;

  13. Энджел Риз («Чикаго») 173,363.

Так кто все же будет чемпионом НБА?142 голоса
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт женской НБА
logoСабрина Ионеску
logoПейдж Бекерс
logoКейтлин Кларк
logoКелси Плам
logoЭйжа Уилсон
logoБрианна Стюарт
logoНафиса Коллиер
logoАлия Бостон
logoженская НБА
logoЭнджел Риз
Сату Сабалли
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