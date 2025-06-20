Кларк – 1-я, Бекерс – 6-я, Риз – 13-я в промежуточных итогах голосования на Матч звезд женской НБА

Женская НБА представила первые итоги голосования на Матч звезд.

Лидером является Кейтлин Кларк из «Индианы». Баскетболистка сделала популярной свою команду, еще три игрока попали в Топ-10.

1-й номер драфта-2025 Пейдж Бекерс находится на 6-й строчке в свой дебютный сезон. Энджел Риз оказалась на 13-й позиции.