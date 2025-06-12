«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса

«Париж» хочет заменить Ти Джей Шортса Карсеном Эдвардсом.

Шортс в следующем сезоне будет играть за «Панатинаикос». В качестве альтернативы «Париж » хочет заполучить защитника «Баварии» Карсена Эдвардса .

27-летний американец попал в первую сборную Евролиги в прошедшем сезоне, набирая 20,4 очка, 2,3 подбора, 3,3 передачи и 1 перехват в среднем.