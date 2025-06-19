«Милан» близок к подписанию контракта с Девином Букером
Ожидается, что Девин Букер продолжит карьеру в Италии.
По данным BasketNews, центровой Девин Букер (34 года, 205 см) близок к тому, чтобы присоединиться к «Милану» после двух успешных сезонов в составе мюнхенской «Баварии».
Букер провел свой лучший сезон в Евролиге, набирая в среднем 14,9 очка при 58,7% с двухочковой дистанции и 40,5% из-за дуги, а также 4,7 подбора, 1,6 передачи и 0,7 перехвата за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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