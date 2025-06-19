4

«Милан» близок к подписанию контракта с Девином Букером

Ожидается, что Девин Букер продолжит карьеру в Италии.

По данным BasketNews, центровой Девин Букер (34 года, 205 см) близок к тому, чтобы присоединиться к «Милану» после двух успешных сезонов в составе мюнхенской «Баварии».

Букер провел свой лучший сезон в Евролиге, набирая в среднем 14,9 очка при 58,7% с двухочковой дистанции и 40,5% из-за дуги, а также 4,7 подбора, 1,6 передачи и 0,7 перехвата за матч.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?605 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoМилан
Девин Букер 1991
возможные переходы
logoчемпионат Италии
logoБавария
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Милутинов продлил контракт с «Олимпиакосом» на три года
311 июня, 16:49
«Олимпиакос», скорее всего, сохранит Николу Милутинова
11 июня, 06:53
Новым спортивным директором «Милана» стал Дэниел Байеси
9 июня, 15:15
«Милан» предлагает Луке Банки вернуться в клуб в качестве первого помощника Этторе Мессины с прицелом на будущее во главе команды
9 июня, 14:59
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт» в гостях, «Нью-Йорк» примет «Финикс»
15 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Если Гилджес-Александер сегодня победит и получит награду MVP, у него будет резюме для Зала славы»
322 минуты назад
«Хьюстон» подпишет долгосрочное продление контракта с Име Удокой
140 минут назад
Скотти Пиппен о Джейлене Уильямсе: «Он будет еще лучше меня»
151 минуту назад
НБА. Финал. «Индиана» примет «Оклахому» в 6-м матче серии
8сегодня, 15:57
«Лейкерс» и «Юта» обсуждали возможный обмен Руи Хатимуры на Джона Коллинза
4сегодня, 15:45
Егор Демин побывает на просмотре в «Майами»
2сегодня, 15:34
Руслан Абдулбасиров перешел в УНИКС
1сегодня, 15:16
Лука Дончич: «С нетерпением жду встречи с Марком и с энтузиазмом смотрю в будущее»
сегодня, 15:06
Джейлен Уильямс: «Чувствую себя Скотти Пиппеном новой эпохи»
сегодня, 14:56
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Коновалов останется главным тренером «Самары»
44 минуты назад
Скаут: «В Чикаго Егор Демин хорошо бросал по кольцу в игре один на один»
сегодня, 15:12
«Дубай» расстался с Айзейей Тэйлором
1сегодня, 14:28
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» во 2-м матче
сегодня, 12:11
Греция примет чемпионат мира по баскетболу U17 в 2028 году
сегодня, 12:05
«Виртус» заменит Токо Шенгелию Дерриком Олстоном
сегодня, 11:47
Бориша Симанич продлил контракт с «Игокеа»
сегодня, 11:27
«Барселона» продлила контракт Хоэля Парры до лета 2028 года
сегодня, 11:11Фото
Центровой «Виллербана» Нил Сако может оказаться в «Валенсии»
сегодня, 10:15
Маркус Фостер продолжит карьеру в «Токио»
сегодня, 09:59