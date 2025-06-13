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Ник Уайлер-Бэбб, вероятно, перейдет в «Анадолу Эфес»

Турецкий клуб хочет пополнить состав немецким защитником.

По сообщению Eurohoops, Вайлер-Бабб (29 лет, 196 см), как ожидается, присоединится к «Анадолу Эфес».

Защитник перешел в «Баварию» в 2020 году и выиграл чемпионат Германии в 2024 году, а также Кубок Германии в 2023 и 2024 годах.

В этом сезоне Евролиги немецкий клуб дошел до стадии плей-ин, где обыграл «Црвену Звезду», но затем уступил «Реалу». 

По итогам регулярного сезона Ник Вайлер-Бабб получил награду «Лучшему обороняющемуся игроку».

В 34 матчах прошедшего сезона Евролиги баскетболист в среднем набирал 8,2 очка, 4,1 подбора, 4,9 передачи и 1,5 перехвата.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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