«Барселона» ведет переговоры с Уиллом Клайберном
Уилл Клайберн и «Барселона» не могут договориться о сделке.
По данным Eurohoops, «Барселона» ведет переговоры с американским форвардом, однако сделка не предвидится, поскольку запросы игрока существенно превышают сумму, которую предлагает испанский клуб.
«Барселона» рассчитывает, что Клайберен заменит Джабари Паркера, который покидает команду и должен присоединиться к «Партизану».
Клайбен провел минувший сезон за итальянский «Виртус», набирая 13,8 очка и 4,7 подбора в среднем за матч в Евролиге.
Так кто все же будет чемпионом НБА?878 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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