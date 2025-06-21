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«Барселона» ведет переговоры с Уиллом Клайберном

Уилл Клайберн и «Барселона» не могут договориться о сделке.

По данным Eurohoops, «Барселона» ведет переговоры с американским форвардом, однако сделка не предвидится, поскольку запросы игрока существенно превышают сумму, которую предлагает испанский клуб.

«Барселона» рассчитывает, что Клайберен заменит Джабари Паркера, который покидает команду и должен присоединиться к «Партизану».

Клайбен провел минувший сезон за итальянский «Виртус», набирая 13,8 очка и 4,7 подбора в среднем за матч в Евролиге.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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logoчемпионат Испании
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoУилл Клайберн
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