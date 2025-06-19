«Барселона» продлила контракт Хоэля Парры до лета 2028 года

Хоэль Парра останется в «Барселоне» еще на 3 года.

Предыдущее соглашение 25-летнего форварда испанского клуба заканчивалось в 2027 году. «Барселона » решила заранее продлить сотрудничество еще на год.

Парра завершил 2-й сезон в команде. Баскетболист набирал 4,9 очка и 2,8 подбора за 15 минут в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги .

Форвард набрал мышечную массу за последний год и продолжает улучшать физическую форму, чтобы иметь возможность отыгрывать и на позиции 4-го номера.

«Это продление показывает доверие ко мне со стороны клуба, и я его оправдаю», – заявил Парра.