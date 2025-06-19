«Барселона» продлила контракт Хоэля Парры до лета 2028 года
Хоэль Парра останется в «Барселоне» еще на 3 года.
Предыдущее соглашение 25-летнего форварда испанского клуба заканчивалось в 2027 году. «Барселона» решила заранее продлить сотрудничество еще на год.
Парра завершил 2-й сезон в команде. Баскетболист набирал 4,9 очка и 2,8 подбора за 15 минут в среднем в прошедшем розыгрыше Евролиги.
Форвард набрал мышечную массу за последний год и продолжает улучшать физическую форму, чтобы иметь возможность отыгрывать и на позиции 4-го номера.
«Это продление показывает доверие ко мне со стороны клуба, и я его оправдаю», – заявил Парра.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Барселоны»
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