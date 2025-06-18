Торнике Шенгелия переходит в «Барселону» с трехлетним контрактом
«Барселона» завершила подписание Торнике Шенгелии.
Переход подтвердил президент «Виртуса» Массимо Дзанетти.
«Он получил предложение, от которого нельзя отказаться, и вернется в Испанию. Он вложил сердце и душу в последние несколько матчей, никогда не видел такого уровня игры от него. С учетом уже оформленного нового соглашения он продемонстрировал невероятный профессионализм до последней минуты. Выдающееся, экстраординарное поведение», – поделился Дзанетти.
Шенгелия помог «Виртусу» взять очередной титул чемпиона Италии.
Форвард набирал 15,6 очка, 5 подборов и 2,7 передачи в сезоне-2024/25 Евролиги.
«Барселона» подписала с игроком трехлетнее соглашение по схеме «2+1», с обоюдной опцией на последний сезон.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mundo Deportivo
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