«Барселона» расстанется с Джабари Паркером, форвард близок к переходу в «Партизан»
Джабари Паркер может переехать в Белград.
30-летний американский форвард не входит в планы «Барселоны» на следующий сезон. Игроком интересуются несколько команд.
Фаворитом на подписание Паркера считается «Партизан». Клуб предлагает около 5 миллионов евро на 2 года.
Паркер набирал 13,8 очка, 4 подбора и 1,7 передачи в среднем в 39 матчах Евролиги сезона-2024/25.
Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
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