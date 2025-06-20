«Барселона» расстанется с Джабари Паркером, форвард близок к переходу в «Партизан»

Джабари Паркер может переехать в Белград.

30-летний американский форвард не входит в планы «Барселоны» на следующий сезон. Игроком интересуются несколько команд.

Фаворитом на подписание Паркера считается «Партизан ». Клуб предлагает около 5 миллионов евро на 2 года.

Паркер набирал 13,8 очка, 4 подбора и 1,7 передачи в среднем в 39 матчах Евролиги сезона-2024/25.