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«Барселона» расстанется с Джабари Паркером, форвард близок к переходу в «Партизан»

Джабари Паркер может переехать в Белград.

30-летний американский форвард не входит в планы «Барселоны» на следующий сезон. Игроком интересуются несколько команд.

Фаворитом на подписание Паркера считается «Партизан». Клуб предлагает около 5 миллионов евро на 2 года.

Паркер набирал 13,8 очка, 4 подбора и 1,7 передачи в среднем в 39 матчах Евролиги сезона-2024/25.

Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketball Sphere
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