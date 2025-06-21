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Джабари Паркер близок к подписанию контракта с «Партизаном»

«Партизан» может заполучить Джабари Паркера.

Агент Priority Sports Никос Локос, представляющий американского форварда в Европе, подтвердил информацию.

«Это правда. Мы очень близки к соглашению с «Партизаном», — сказал Локос.

В прошедшем сезоне Евролиги Паркер выступал за «Барселону», набирая 13,8 очка, 4 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.

Так кто все же будет чемпионом НБА?843 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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