Джабари Паркер близок к подписанию контракта с «Партизаном»

«Партизан» может заполучить Джабари Паркера.

Агент Priority Sports Никос Локос, представляющий американского форварда в Европе, подтвердил информацию.

«Это правда. Мы очень близки к соглашению с «Партизаном », — сказал Локос.

В прошедшем сезоне Евролиги Паркер выступал за «Барселону», набирая 13,8 очка, 4 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.