Джабари Паркер близок к подписанию контракта с «Партизаном»
«Партизан» может заполучить Джабари Паркера.
Агент Priority Sports Никос Локос, представляющий американского форварда в Европе, подтвердил информацию.
«Это правда. Мы очень близки к соглашению с «Партизаном», — сказал Локос.
В прошедшем сезоне Евролиги Паркер выступал за «Барселону», набирая 13,8 очка, 4 подбора и 1,7 передачи в среднем за матч.
Так кто все же будет чемпионом НБА?843 голоса
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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