  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Хьюстон» не может найти третьего участника обмена Кевина Дюрэнта, который возьмет Джейлена Грина
1

«Хьюстон» не может найти третьего участника обмена Кевина Дюрэнта, который возьмет Джейлена Грина

Сделка между «Рокетс» и «Санз» застопорилась.

Камнем преткновения стал защитник Джейлен Грин.

«Финикс» отказался брать его в сделке по Кевину Дюрэнту. «Рокетс» не могут найти третью сторону, которая готова была бы выделить существенные активы за получение Грина, чтобы поспособствовать обмену.

Грин существенно упал в цене на рынке обменов из-за неудачного выступления в плей-офф. Защитник набирал 13,3 очка, 5,4 подбора и 2,9 передачи в первой серии в своей карьере, реализуя 37,2% бросков с игры и 29,5% из-за дуги.

Защитник заработает 33 миллиона долларов в следующем году. В его контракте еще 3 сезона с опцией игрока на последний.

Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
ИндианаИндиана
ОклахомаОклахома-Сити
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Шадаба Хана
возможные переходы
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoДжейлен Грин
logoФиникс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сперс» делали всего одно предложение по обмену Кевина Дюрэнта, не включающее 2-й драфт-пик этого года
6сегодня, 17:59
Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
17сегодня, 08:10
Брайан Уиндхорст: «Хьюстон» и «Сан-Антонио» знают, что им не нужно делать лучшее предложение по Кевину Дюрэнту, потому что рынок ограничен»
4вчера, 05:26
Главные новости
Казинс – Дюрэнту: «О драках мне рассказал твой одноклубник»
7 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встречается с Германией, Чехия разгромила Португалию и другие матчи
335 минут назадLive
«Он постоянно проверяет твой характер». Торри Крэйг рассказал историю о Джо Маззулле
253 минуты назад
«Сперс» делали всего одно предложение по обмену Кевина Дюрэнта, не включающее 2-й драфт-пик этого года
6сегодня, 17:59
Гилберт Аренас: «В баскетболе три реальных суперзвезды: Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кейтлин Кларк»
7сегодня, 17:50
Кевин Дюрэнт опровергает информацию о драках в «Финиксе»
1сегодня, 17:30
Кевин Дюрэнт переоформит долю в «ПСЖ» и будет консультировать организацию по поводу баскетбольного направления
3сегодня, 16:58
Кларк – 1-я, Бекерс – 6-я, Риз – 13-я в промежуточных итогах голосования на Матч звезд женской НБА
1сегодня, 16:42
Александер Секулич может стать новым главным тренером «Зенита»
5сегодня, 15:59
Демаркус Казинс сообщил о нескольких драках в раздевалке «Финикса» в прошедшем сезоне
3сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» играет с «Парижем» в 3-м матче серии
32 минуты назадLive
«Барселона» расстанется с Джабари Паркером, форвард близок к переходу в «Партизан»
45 минут назад
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Даллас», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом» и другие матчи
сегодня, 17:17
«Локомотив-Кубань» продлит контракт Антона Квитковских до лета 2027 года
1сегодня, 16:24
Андрей Сопин останется в «Самаре»
сегодня, 16:14
«Локомотив-Кубань» хочет продлить контракт Таджера Макколла, защитник обдумывает свое решение
1сегодня, 14:15
Владе Дивац упал с мотоцикла и сломал бедренную кость
2сегодня, 13:59
Неманя Джуришич будет играть за «Кумамото» во втором дивизионе японского чемпионата
сегодня, 13:31Фото
«Енисей» расстался с защитником Виктором Сэндерсом
сегодня, 13:19Фото
МБА-МАИ объявила о подписании форварда Александра Гудумака
сегодня, 13:12Фото