«Хьюстон» не может найти третьего участника обмена Кевина Дюрэнта, который возьмет Джейлена Грина
Сделка между «Рокетс» и «Санз» застопорилась.
Камнем преткновения стал защитник Джейлен Грин.
«Финикс» отказался брать его в сделке по Кевину Дюрэнту. «Рокетс» не могут найти третью сторону, которая готова была бы выделить существенные активы за получение Грина, чтобы поспособствовать обмену.
Грин существенно упал в цене на рынке обменов из-за неудачного выступления в плей-офф. Защитник набирал 13,3 очка, 5,4 подбора и 2,9 передачи в первой серии в своей карьере, реализуя 37,2% бросков с игры и 29,5% из-за дуги.
Защитник заработает 33 миллиона долларов в следующем году. В его контракте еще 3 сезона с опцией игрока на последний.
Так кто все же будет чемпионом НБА?226 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Шадаба Хана
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