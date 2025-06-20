«Хьюстон» не может найти третьего участника обмена Кевина Дюрэнта, который возьмет Джейлена Грина

Сделка между «Рокетс» и «Санз» застопорилась.

Камнем преткновения стал защитник Джейлен Грин .

«Финикс » отказался брать его в сделке по Кевину Дюрэнту . «Рокетс» не могут найти третью сторону, которая готова была бы выделить существенные активы за получение Грина, чтобы поспособствовать обмену.

Грин существенно упал в цене на рынке обменов из-за неудачного выступления в плей-офф. Защитник набирал 13,3 очка, 5,4 подбора и 2,9 передачи в первой серии в своей карьере, реализуя 37,2% бросков с игры и 29,5% из-за дуги.

Защитник заработает 33 миллиона долларов в следующем году. В его контракте еще 3 сезона с опцией игрока на последний.