Казинс – Дюрэнту: «О драках мне рассказал твой одноклубник»
Демаркус Казинс не отказывается от своих слов.
Ранее Кевин Дюрэнт опроверг слова Казинса о «нескольких драках» в раздевалке «Финикса».
«Источником был один из твоих одноклубников. И я говорил не о ситуациях с тобой.
Так что отвянь, дружище», – отреагировал Казинс в соцсетях.
Так кто все же будет чемпионом НБА?297 голосов
Индиана
Оклахома
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Демаркуса Казинса
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