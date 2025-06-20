Казинс – Дюрэнту: «О драках мне рассказал твой одноклубник»

Демаркус Казинс не отказывается от своих слов.

Ранее Кевин Дюрэнт опроверг слова Казинса о «нескольких драках» в раздевалке «Финикса ».

«Источником был один из твоих одноклубников. И я говорил не о ситуациях с тобой.

Так что отвянь, дружище», – отреагировал Казинс в соцсетях.