Репортер из Торонто Майкл Грэйндж: «Якоб Пелтль ни в коем случае не станет частью сделки по Кевину Дюрэнту»

Майкл Грэйндж опровергает слухи о возможных обменах «Рэпторс».

Ранее сообщалось, что «Торонто» не считает Якоба Пелтля неприкосновенным активом и готов включить его в обмен Кевина Дюрэнта .

«Сообщения об интересе «Рэпторс» к ситуации с форвардом соответствуют реальности. Команда еще в феврале рассматривала эту возможность.

Но несколько источников подтвердили, что центровой Якоб Пелтль не станет частью сделки по Дюрэнту ни в каком формате. «Санз» просили его еще зимой и получили твердый отказ. Но это их не смущает.

Нужно понимать, что «Финикс » пытается накрутить цену за игрока, и информация о таком серьезном предложении от «Торонто » может увеличить конкуренцию и предложения соперников.

Дюрэнт увеличить шансы команды на успех, как никто другой. Но нет смысла добавлять ее к команде, которая изначально не сможет ни за что бороться. Как показывает опыт со времен приобретения Пелтля, «Рэпторс» безнадежны, когда он не играет», – поделился репортер, освещающий клуб.