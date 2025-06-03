Пол Пирс: «Чемпионский титул сделает Гилджес-Александера величайшим игроком «Тандер» и обеспечит ему статую уже в 26 лет»

Пол Пирс выразил восхищение игрой Шэя Гилджес-Александера в этом сезоне.

«Чемпионский титул не только сделает Шэя Гилджес-Александера величайшим игроком «Тандер», но и обеспечит ему статую уже в 26 лет.

Даже если он уйдет из «Оклахомы» после этого сезона, они поставят ему статую за то, что он принес «Оклахому» первый титул чемпиона НБА в истории клуба. Он был неудержим в этом плей-офф, он провел невероятный сезон.

Я посмотрел последний раз, когда кто-то выиграл титул лучшего бомбардира, MVP и титул чемпиона. Так что он провел невероятный сезон. Он также стал MVP финала Западной конференции, так что он сметет все награды. Он проснется после окончания чемпионата, посмотрит на свою коробку с трофеями, и у него будет это, это, это, это. И все это за один сезон», – сказал член Зала славы.