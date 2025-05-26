«Нужен кто-то, на кого можно рассчитывать». Пол Пирс считает, что «Денверу» нужно обменять Джамала Мюррэя и Майкла Портера

Член Зала славы строил бы состав вокруг Йокича и Гордона.

«Нужно усилить состав. У вас лучший игрок лиги, и вы должны сделать команду лучше. Нужно добавить несколько игроков вокруг него, и в следующие два года бороться за титул. И если для этого придется обменять Майкла Портера и Джамала Мюррэя…

Главный стержень, очевидно, – это Джокер, и, думаю, нужно оставить Аарона Гордона . Кроме них, если можно усилить команду… Я люблю Джамала Мюррэя, но у него… Я просто не знаю, какой Джамал Мюррэй выйдет на площадку. Мне нужен кто-то, на кого можно рассчитывать, как на Джокера. Если я не сыграю на уровне супер-MVP, я должен знать, что он вытащит игру. Должен быть еще один игрок, на которого можно положиться, а у «Наггетс» такого нет.

Майкл Портер … Не знаю, может, это из-за травмы, но не показывал той интенсивности, которая нужна в плей-офф. Он словно отсутствовал. Слишком много матчей, где его не было видно», – сказал Пирс .

Контракт защитника Джамала Мюррэя действует до 2029 года (46,4 миллиона долларов в следующем сезоне). Соглашение форварда Майкла Портера – до 2027 года (38,3 миллиона долларов).