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«Нужен кто-то, на кого можно рассчитывать». Пол Пирс считает, что «Денверу» нужно обменять Джамала Мюррэя и Майкла Портера

Член Зала славы строил бы состав вокруг Йокича и Гордона.

«Нужно усилить состав. У вас лучший игрок лиги, и вы должны сделать команду лучше. Нужно добавить несколько игроков вокруг него, и в следующие два года бороться за титул. И если для этого придется обменять Майкла Портера и Джамала Мюррэя…

Главный стержень, очевидно, – это Джокер, и, думаю, нужно оставить Аарона Гордона. Кроме них, если можно усилить команду… Я люблю Джамала Мюррэя, но у него… Я просто не знаю, какой Джамал Мюррэй выйдет на площадку. Мне нужен кто-то, на кого можно рассчитывать, как на Джокера. Если я не сыграю на уровне супер-MVP, я должен знать, что он вытащит игру. Должен быть еще один игрок, на которого можно положиться, а у «Наггетс» такого нет.

Майкл Портер… Не знаю, может, это из-за травмы, но не показывал той интенсивности, которая нужна в плей-офф. Он словно отсутствовал. Слишком много матчей, где его не было видно», – сказал Пирс.

Контракт защитника Джамала Мюррэя действует до 2029 года (46,4 миллиона долларов в следующем сезоне). Соглашение форварда Майкла Портера –  до 2027 года (38,3 миллиона долларов).

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2316 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кевина Гарнетта и Пола Пирса
logoДенвер
logoМайкл Портер
logoНБА
logoАарон Гордон
logoНикола Йокич
logoПол Пирс
logoДжамал Мюррэй
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