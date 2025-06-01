«Скручу-ка я это никсовый косячок». Пол Пирс отпраздновал вылет «Нью-Йорка»
Легендарный форвард «Бостона» удовлетворен руинами «Никс» (2-4).
«Скручу-ка я это никсовый косячок и пущу его по кругу», – написал Пирс в своих соцсетях.
Перед серией Пирс обещал, что у «Нью-Йорка» не будет шансов против «Индианы». Он также утверждал, что «Никс» прошли «Бостон» исключительно благодаря травмам у «Селтикс».
«Они еще и перстни за это получат», – добавил Пирс после вылета «Никс».
Сегодня «Никс» уступили в шестом матче – 108:125.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Пола Пирса
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