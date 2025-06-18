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3 баскетболистки были удалены после столкновения, спровоцированного тычком в глаз Кейтлин Кларк

Судьи не справились с напряжением в матче «Фивер» против «Сан».

«Индиана» победила со счетом 88:71 и пробилась в финал внутрисезонного Кубка комиссионера от Востока, где сыграет с «Миннесотой».

Кейтлин Кларк стала самой результативной в своей команде, набрав 20 очков, 6 передач и 2 перехвата при 6 точных из 12 бросков с игры и 4 из 6 из-за дуги.

В 3-й четверти разыгрывающей ткнула в глаз защитник Джейси Шелдон, после чего Кларк остановилась, чтобы проморгаться, и была сбита с ног Мариной Мэбри. Шелдон получила неспортивный фол, а Кларк, Мэбри и Тина Чарльз («Коннектикут») – по техническому.

Недостаточно жесткая реакция оставила игроков «Индианы» недовольными. Под конец матча Софи Каннингем уронила Шелдон на паркет во время прорыва к кольцу, после чего баскетболистки сцепились в короткой стычке, которая вовлекла и других участников матча.

По результатам происшествия, игру досрочно завершили Каннингем, Шелдон и Линдси Аллен («Коннектикут»).

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ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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