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Кэм Томас: «Точно хочу остаться в «Бруклине»

Защитник не желает менять команду.

«Я точно хочу остаться в «Бруклине». Для меня это дом – ведь именно «Нетс» выбрали меня на драфте. 

Ты неизбежно сближаешься со многими людьми. Мне очень нравится быть частью этой команды, но в то же время нужно учитывать и деловую сторону вопроса. 

Будем действовать по ситуации, но я точно хочу остаться в «Бруклине». Это мой дом, без сомнений», – подчеркнул Томас.

Кэм Томас (23 года, 190 см) является ограниченно свободным агентом. По данным нескольких источников, ожидается, что «Нетс» предложат ему контракт с зарплатой в районе 22-25 миллионов долларов в год.

В прошедшем регулярном сезоне Томас принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 24 очка (43,8% с игры, 34,9% из-за дуги), 3,3 подбора и 3,8 передачи за 31,2 минуты на паркете.

Так кто все же будет чемпионом НБА?769 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NetsDaily
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