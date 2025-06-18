«Новый Орлеан» и «Бруклин» пытаются выменять более высокий пик в лотерее

«Новый Орлеан» и «Бруклин» хотят подняться на драфте.

«Пеликанс» и «Нетс» обзванивают другие команды лиги, пытаясь приобрести более высокий лотерейный пик на предстоящем драфте, сообщает журналист Yahoo Sports Кевин О’Коннор.

Вчера «Новый Орлеан » уже совершил одну сделку, выменяв у «Индианы» 23-й пик в дополнение к 7-му. «Бруклин » владеет 8-м пиком.