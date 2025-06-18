«Новый Орлеан» и «Бруклин» пытаются выменять более высокий пик в лотерее
«Новый Орлеан» и «Бруклин» хотят подняться на драфте.
«Пеликанс» и «Нетс» обзванивают другие команды лиги, пытаясь приобрести более высокий лотерейный пик на предстоящем драфте, сообщает журналист Yahoo Sports Кевин О’Коннор.
Вчера «Новый Орлеан» уже совершил одну сделку, выменяв у «Индианы» 23-й пик в дополнение к 7-му. «Бруклин» владеет 8-м пиком.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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