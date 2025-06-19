Лагерь Эйса Бэйли хочет гарантированного места в старте и высокого уровня задействования с самого начала карьеры игрока
Эйс Бэйли хочет попасть в перестраивающийся клуб.
Лагерь 18-летнего защитника хочет, чтобы он попал в команду, где ему будут гарантированы место в старте и высокий уровень задействования. Бэйли отказывается от всех просмотров, в том числе от уже запланированной тренировки с «Сиксерс».
Ожидается, что «Уизардс» (6), «Пеликанс» (7) или «Нетс» (8) могут подняться на драфте, чтобы выбрать баскетболиста. Бэйли упал до 6-й строчки в последнем прогнозе ESPN.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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