Владислав Трушкин: «Мне ближе игра Воронцевича и Уайта»

Форвард МБА-МАИ сравнил передние линии «Зенита» и «Локомотива».

– Все-таки «большие» игроки «Зенита» переигрывают представителей «Локомотива-Кубани». Хантер и Пойтресс чуть лучше смотрятся.

- На твоей позиции в «Зените» играют Андрей Воронцевич и Окаро Уайт, в «Локомотиве-Кубань» – Айзея Уэйли и Антон Квитковских. Какая пара предпочтительнее и какой стиль тебе больше по душе?

– Мне, наверное, симпатичнее пара Воронцевич и Уайт. Их игра мне ближе, поскольку они чаще уходят на дистанцию, бросают трехочковые. У Квитковских более силовой баскетбол. Он часто врывается, на подборе борется, толкается, бежит в прорыв, – заявил форвард МБА-МАИ Владислав Трушкин в эфире студии Единой лиги ВТБ.