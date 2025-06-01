«Уралмаш» намерен расстаться с Джеремайей Мартином. «Локо» – главный претендент на игрока

Джеремайя Мартин может покинуть «Уралмаш».

Клуб из Екатеринбурга готов расстаться со своим ключевым игроком, несмотря на действующий контракт на сезон-2025/26. Сообщается, что владельцу «Уралмаша » Виктору Ганиенко не понравилось отношение американца к матчам плей-офф.

Также отмечается, что 28-летний защитник, скорее всего, продолжит карьеру в России. Главным претендентом на подписание Мартина называется краснодарский «Локомотив-Кубань ».

Бывший игрок НБА стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Лиги ВТБ, набирая 18,2 очка в среднем за матч.