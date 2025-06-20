МБА-МАИ объявила о подписании форварда Александра Гудумака

Александр Гудумак присоединился к МБА-МАИ.

Клуб объявил о подписании двукратного чемпиона Лиги ВТБ и победителя Суперлиги.

За свою карьеру 31-летний форвард выступал за ЦСКА, «Автодор», «Красные Крылья», «Сахалин», «Нижний Новгород», «Енисей», «Восток 65», «Самару» и «Локомот ив-Кубань».

Прошлый сезон Гудумак заканчивал в «Локо», отыграв 18 матчей, на его счету 5,7 очка и 1,8 подбора за 15,5 минуты в среднем в Лиге ВТБ.