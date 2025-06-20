МБА-МАИ объявила о подписании форварда Александра Гудумака
Александр Гудумак присоединился к МБА-МАИ.
Клуб объявил о подписании двукратного чемпиона Лиги ВТБ и победителя Суперлиги.
За свою карьеру 31-летний форвард выступал за ЦСКА, «Автодор», «Красные Крылья», «Сахалин», «Нижний Новгород», «Енисей», «Восток 65», «Самару» и «Локомотив-Кубань».
Прошлый сезон Гудумак заканчивал в «Локо», отыграв 18 матчей, на его счету 5,7 очка и 1,8 подбора за 15,5 минуты в среднем в Лиге ВТБ.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
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