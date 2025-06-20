Александр Гудумак присоединится к МБА-МАИ

Форвард будет выступать за московский клуб.

Как сообщает Telegram-канал «Перехват», Александр Гудумак (31 год, 203 см) согласовал условия контракта с МБА-МАИ .

Прошедший сезон баскетболист начинал в «Самаре», но из-за финансовых проблем клуба перешел в «Локомотив-Кубань ». За краснодарскую команду Гудумак провел 18 матчей, набирая в среднем 5,7 очка (57,3% с игры) и 1,8 подбора за 15,5 минуты на паркете.

В феврале игрок впервые в карьере попал на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ.