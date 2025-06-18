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Иван Белоусов перешел из МБА-МАИ в УНИКС

Иван Белоусов продолжит карьеру в УНИКСе.

Российский легкий форвард (24 года, 199 см) подписал с казанским клубом контракт по схеме «1+1».

«Благодарен УНИКСу за возможность играть в одном из сильнейших клубов страны и бороться за чемпионство. Для меня это очень серьезный шаг в карьере. Чрезвычайно рад, что смогу попробовать свои силы в такой команде. С нетерпением жду начала сезона», – заявил игрок.

Белоусов провел последние два сезона за МБА-МАИ. В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2024/25 защитник сыграл 42 матча, набирая в среднем 5,3 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи за 16 минут игрового времени.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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