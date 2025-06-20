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Брэндин Подземски поиздевался над Кейтлин Кларк, показывая жест пробежки

Защитник «Уорриорс» не упустил возможности позлить лидера «Фивер».

Подземски сидел в первом ряду на домашнем матче «Голден Стэйт» и «Индианы», горячо поддерживая «Валькирис». В одном из моментов он повторил судейский жест, когда у Кларк зафиксировали пробежку.

«Голден Стэйт» победил «Индиану» – 88:77.

Кейтлин Кларк набрала 11 очков (3 из 14 с игры, 0 из 7 из-за дуги), 7 подборов и 9 передачи при 6 потерях.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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