Бриттни Грайнер о скандале с Кейтлин Кларк: «Не помню, что сказала, но я бы не стала использовать такие выражения»
Бриттни Грайнер отмела обвинения в расизме.
В конце марта центровую «Атланты» засняли на скамейке запасных, произносящей фразу, интерпретированную как «###### белая девчонка» (white girl), предположительно в адрес Кейтлин Кларк.
После этого на защиту баскетболистки стала ведущая Джемель Хилл, которая представила ее слова как «долбанный свисток» (whack call).
Грайнер спросили по поводу инцидента.
«Помню, что перебрала фолов, взбесилась. Не помню, что точно сказала. Видео мне не поможет.
Но точно не сказала бы ничего такого. В нашей лиге не место для подобного. Меня просто разозлил свисток.
Знаю, что не использовала бы подобное выражение», – заявила баскетболистка.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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