Кейтлин Кларк о стычке в матче с «Сан»: «Может, поговорим о баскетболе?»

Кейтлин Кларк утомило обсуждение инцидента с «Коннектикутом».

В победном матче «Фивер» Кларк ткнули в глаз и уронили на площадку , что позже чуть не привело к драке после ответа Софи Каннингем.

Баскетболистку утомило желание прессы обсуждать инцидент на пресс-конференции.

«Вы же пришли обсуждать баскетбол? Может, поговорим о баскетболе?

Мы вообще-то вышли в финал Кубка комиссионера, давайте обсудим это», – недовольно раскритиковала журналистов Кларк.