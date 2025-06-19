Кейтлин Кларк о стычке в матче с «Сан»: «Может, поговорим о баскетболе?»
Кейтлин Кларк утомило обсуждение инцидента с «Коннектикутом».
В победном матче «Фивер» Кларк ткнули в глаз и уронили на площадку, что позже чуть не привело к драке после ответа Софи Каннингем.
Баскетболистку утомило желание прессы обсуждать инцидент на пресс-конференции.
«Вы же пришли обсуждать баскетбол? Может, поговорим о баскетболе?
Мы вообще-то вышли в финал Кубка комиссионера, давайте обсудим это», – недовольно раскритиковала журналистов Кларк.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Apex Jones
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