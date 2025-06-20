ACB. Финал. «Реал» примет «Валенсию» в 1-й игре серии
Сегодня, 20 июня, в рамках чемпионата Испании пройдет 1-й матч финальной серии.
«Реал» (1), действующий чемпион и победитель регулярного чемпионата, встретится с «Валенсией» (2).
АСВ
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Первый матч
Серия начинается – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?1920 голосов
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В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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