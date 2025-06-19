«Виртус» заменит Токо Шенгелию Дерриком Олстоном
«Виртус» подыскал замену в передней линии.
Токо Шенгелия помог клубу выиграть чемпионат Италии и принял предложение о переходе в «Барселону».
Место в передней линии команды должен занять Деррик Олстон из «Манресы».
27-летний американский форвард (206 см) провел успешный сезон, набирая 16,9 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи за 25,4 минуты в среднем в чемпионате Испании.
Олстон также попал в символическую пятерку Лиги чемпионов по итогам группового этапа.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
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