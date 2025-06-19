«Виртус» заменит Токо Шенгелию Дерриком Олстоном

«Виртус» подыскал замену в передней линии.

Токо Шенгелия помог клубу выиграть чемпионат Италии и принял предложение о переходе в «Барселону».

Место в передней линии команды должен занять Деррик Олстон из «Манресы».

27-летний американский форвард (206 см) провел успешный сезон, набирая 16,9 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи за 25,4 минуты в среднем в чемпионате Испании.

Олстон также попал в символическую пятерку Лиги чемпионов по итогам группового этапа.