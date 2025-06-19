Шэмс Чарания: «Команды бросают сумасшедшие предложения по Джейлену Брауну и Деррику Уайту»

«Селтикс» установили высокую цену на Деррика Уайта и Джейлена Брауна.

«Я уверен, что команды бросают сумасшедшие предложения по таким парням, как Джейлен Браун и Деррик Уайт, но для того, чтобы вытащить этих ребят из «Бостона», потребуется довольно неподъемный пакет», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания на шоу Пэта Макафи.

Кристапс Порзингис и Дрю Холидэй являются более вероятными кандидатами на обмен в составе «Бостона» в это межсезонье.