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Шэмс Чарания: «Команды бросают сумасшедшие предложения по Джейлену Брауну и Деррику Уайту»

«Селтикс» установили высокую цену на Деррика Уайта и Джейлена Брауна.

«Я уверен, что команды бросают сумасшедшие предложения по таким парням, как Джейлен Браун и Деррик Уайт, но для того, чтобы вытащить этих ребят из «Бостона», потребуется довольно неподъемный пакет», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания на шоу Пэта Макафи.

Кристапс Порзингис и Дрю Холидэй являются более вероятными кандидатами на обмен в составе «Бостона» в это межсезонье.

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В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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