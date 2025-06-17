Кевин Дюрэнт был заинтересован в обмене в «Бостон» перед дедлайном
«Нью-Йорк» и «Бостон» были предпочтительными вариантами Кевина Дюрэнта.
«Дюрэнту уже отказали главные команды, которые он выбрал в качестве предпочтительных вариантов. Перед дедлайном обменом ходили слухи, что Дюрэнт хочет попасть в «Селтикс» или «Никс». Сообщается, что интерес «Нью-Йорка» больше не взаимен. Платежная ведомость и курс «Бостона» делают этот сценарий крайне маловероятным», – пишет эксперт Кевин О’Коннор.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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