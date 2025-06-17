Кевин Дюрэнт был заинтересован в обмене в «Бостон» перед дедлайном

«Нью-Йорк» и «Бостон» были предпочтительными вариантами Кевина Дюрэнта.

«Дюрэнту уже отказали главные команды, которые он выбрал в качестве предпочтительных вариантов. Перед дедлайном обменом ходили слухи, что Дюрэнт хочет попасть в «Селтикс» или «Никс ». Сообщается, что интерес «Нью-Йорка » больше не взаимен. Платежная ведомость и курс «Бостона » делают этот сценарий крайне маловероятным», – пишет эксперт Кевин О’Коннор.