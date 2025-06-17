6

Кевин Дюрэнт был заинтересован в обмене в «Бостон» перед дедлайном

«Нью-Йорк» и «Бостон» были предпочтительными вариантами Кевина Дюрэнта.

«Дюрэнту уже отказали главные команды, которые он выбрал в качестве предпочтительных вариантов. Перед дедлайном обменом ходили слухи, что Дюрэнт хочет попасть в «Селтикс» или «Никс». Сообщается, что интерес «Нью-Йорка» больше не взаимен. Платежная ведомость и курс «Бостона» делают этот сценарий крайне маловероятным», – пишет эксперт Кевин О’Коннор.

Верите, что «Индиана» вернется?554 голоса
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
logoКевин Дюрэнт
logoФиникс
logoНью-Йорк
logoБостон
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Репортер Эван Сайдери: «Руди Гобер – лучший игрок, предложенный «Финиксу» за Кевина Дюрэнта»
12сегодня, 13:45
«Торонто» готов обменять Ар Джея Барретта, Иммануэла Куикли и Якоба Пелтля
14сегодня, 12:15
«Финикс» надеется, что Кевин Дюрэнт переосмыслит вариант обмена в «Миннесоту»
14сегодня, 11:07
Кевин Дюрэнт хочет играть за «Сан-Антонио»
35сегодня, 10:49
Главные новости
«Локомотив-Кубань» расстался с Би Джей Джонсоном
9 минут назад
Тайриз Халибертон: «Мы прижаты к стене»
18 минут назад
Шэй Гилджес-Александер установил рекорд НБА по количеству матчей с 30+ очками и 5+ передачами в одном плей-офф
130 минут назад
Егор Демин: «Стал уделять большое внимание разбору игровых моментов по видео»
50 минут назад
Эйс Бэйли может упасть на драфте из-за нежелания посещать команды
4сегодня, 14:54
Егор Демин – на 13-м месте в новом мок-драфте ESPN, Влад Голдин – 49-й, Виктор Лахин – 51-й
1сегодня, 14:42
Репортер Эван Сайдери: «Руди Гобер – лучший игрок, предложенный «Финиксу» за Кевина Дюрэнта»
12сегодня, 13:45
Хавьер Паскуаль покинет «Зенит» (Eurohoops)
10сегодня, 13:27
Илона Корстин: «Если бы от «Химок» была заявка, мы бы рассмотрели»
1сегодня, 13:15
«Торонто» готов обменять Ар Джея Барретта, Иммануэла Куикли и Якоба Пелтля
14сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джастин Андерсон покинет «Барселону»
57 секунд назад
Сергей Иванов: «Не проводить плей‑ин – это решение клубов»
158 минут назад
Илона Корстин: «Допустили «Самару» условно, на один сезон»
3сегодня, 14:02
«Дубай» расстался с Джакори Уильямсом
сегодня, 13:55
Сергей Кущенко: «До конца июня объявим всех участников Суперкубка Единой лиги ВТБ»
сегодня, 13:35
Чемпионат Италии. Финал. «Брешия» примет «Виртус» в 3-й игре серии
сегодня, 12:35
ACB. 1/2 финала. «Реал» встретится с «Уникахой» в 4-м матче серии
сегодня, 12:35
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» сыграет с «Парижем» во 2-м матче серии
сегодня, 12:35
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» в 1-м матче серии
сегодня, 12:35
Дмитрий Матеранский: «Мне кажется, Голдин должен стать Гобером, у которого все получается»
1сегодня, 12:31