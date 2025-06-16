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Люк Корнет считается одним из самых интересных свободных агентов лета и может рассчитывать на высокий спрос и существенное повышение зарплаты

Люк Корнет, скорее всего, сменит команду.

29-летний центровой «Бостона» считается одним из лучших свободных агентов на рынке этим летом.

Корнет заработал 2,3 миллиона за этот сезон и сможет рассчитывать на высокий спрос и существенное повышение зарплаты. Считается, что она может дойти до уровня налогового исключения среднего уровня (14,1 миллиона).

Среди баскетболистов, отыгравших не менее 50 матчей, центровой завершил сезон 4-м по «плюс/минус» (14,9), 8-м по абсолютной точности (TS%, 68,3), 9-м по атакующему рейтингу (121,2) и 16-м по защитному (106,3).

Корнет набирал 6 очков, 5,3 подбора и 1,6 передачи за 18,6 минуты в 73 играх этой «регулярки».

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
logoЛюк Корнет
logoБостон
возможные переходы
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